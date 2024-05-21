Tatile Gitmek İçin İş Yerinde İkiz Kardeşiyle Yer Değiştirmeye Karar Veren Kadın Hayatının Hatasını Yaptı
Tatile Gitmek İçin İş Yerinde İkiz Kardeşiyle Yer Değiştirmeye Karar Veren Kadın Hayatının Hatasını Yaptı
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/16/lifesty...
Geçtiğimiz günlerde Ari isimli bir TikTok kullanıcısı, işe ikiz kardeşini gönderince patronuna yakalandı. Tam anlamıyla hayatının hatasını yaptığını söyleyen kadın, süreci detaylarıyla anlattı.👇
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Geçtiğimiz günlerde Ari isimli bir TikTok kullanıcısı, işe ikiz kardeşini gönderince patronuna yakalandı.
"Patronum, kardeşimle paylaştığım videoyu gördü." notuyla paylaştığı video, kısa zamanda viral oldu.
Tatil için patronundan izin alan Ari, reddedilince çareyi işe ikizini göndermekte buldu. Bu sayede işin içinden çıkacağını sansa da...
Patronu, ikizi Noe'nun hesabında bu konudan bahsettiği videoyu izledi ve her şeyi anladı.
Patronu, sonrasında Ari'ye öfkeli bir posta gönderdi. Postada patronu, Ari'yi sert bir dille uyardı.
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Patron gönderdiği postada, "Açık konuşayım: İzin talebiniz reddedildikten sonra siz tatile çıkarken ikiz kız kardeşinizi gönderme kararınız kesinlikle kabul edilemez."
" Yaptıklarınız sadece kendinizi kötü bir şekilde yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketimizin itibarını da zedeliyor. Protokol ve adaba bu denli riayet edilmemesi açıkçası şok edicidir ve buna müsamaha gösterilmeyecektir."
Kandırma girişiminin affı olarak patronu, Ari'den özür dilemesini, davranışıyla ilgili "acil bir açıklama" sunmasını ve durumu düzeltmek için bir şey sunmasını talep etti.
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