Beyinler Yandı: Twitter'da (X) Paylaşılan Bir Matematik İşlemi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Beyinler Yandı: Twitter'da (X) Paylaşılan Bir Matematik İşlemi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde basit bir matematik işleminin iki farklı farklı sonucunu paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. O basit matematik işlemine ise iki farklı cevap geldi.👇
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Bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde basit bir matematik işleminin iki farklı farklı sonucunu paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bir kısım, hiçbir açıklama yapmadan doğru olan işlemi gösterirken...
Bir kısım da kağıda uzun uzun işlemi çözerek doğru cevabı bulmaya çalıştı.
Fakat bazı kişiler cevabın 1 olduğu konusunda son derece emindi. Hatta bazı kullanıcılar, 'işlem önceliği' özellikleri kullanarak her şekilde cevabın 9 olduğu konusunda ısrarcıydı.
"Cevap 9. Önce parantez içini çözersiniz. Sonrasında işleme soldan sağa devam edersiniz. Çarpma ve bölme işlem önceliğinde aynı seviyededir."
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Sosyal medya bu küçük matematik işlemi yüzünden birbirine girse de, aslında bunun basit bir sebebi var:
Peki bir de sizlere soralım... Sizce bu işlemin sonucu kaç?
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