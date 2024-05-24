Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Beyinler Yandı: Twitter'da (X) Paylaşılan Bir Matematik İşlemi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Beyinler Yandı: Twitter'da (X) Paylaşılan Bir Matematik İşlemi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 17:10

Bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde basit bir matematik işleminin iki farklı farklı sonucunu paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. O basit matematik işlemine ise iki farklı cevap geldi.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde basit bir matematik işleminin iki farklı farklı sonucunu paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde basit bir matematik işleminin iki farklı farklı sonucunu paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Bir kısım, hiçbir açıklama yapmadan doğru olan işlemi gösterirken...

Bir kısım, hiçbir açıklama yapmadan doğru olan işlemi gösterirken...
twitter.com

Bir kısım da kağıda uzun uzun işlemi çözerek doğru cevabı bulmaya çalıştı.

Bir kısım da kağıda uzun uzun işlemi çözerek doğru cevabı bulmaya çalıştı.

Fakat bazı kişiler cevabın 1 olduğu konusunda son derece emindi. Hatta bazı kullanıcılar, 'işlem önceliği' özellikleri kullanarak her şekilde cevabın 9 olduğu konusunda ısrarcıydı.

Fakat bazı kişiler cevabın 1 olduğu konusunda son derece emindi. Hatta bazı kullanıcılar, 'işlem önceliği' özellikleri kullanarak her şekilde cevabın 9 olduğu konusunda ısrarcıydı.

"Cevap 9. Önce parantez içini çözersiniz. Sonrasında işleme soldan sağa devam edersiniz. Çarpma ve bölme işlem önceliğinde aynı seviyededir."

"Cevap 9. Önce parantez içini çözersiniz. Sonrasında işleme soldan sağa devam edersiniz. Çarpma ve bölme işlem önceliğinde aynı seviyededir."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya bu küçük matematik işlemi yüzünden birbirine girse de, aslında bunun basit bir sebebi var:

Sosyal medya bu küçük matematik işlemi yüzünden birbirine girse de, aslında bunun basit bir sebebi var:

Bu fikir ayrılığının nedeni aslında kişilerin, ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin birbirinden farklı olmasıyla açıklanabilir. Çünkü bu noktada işin içine 'işlem önceliği kuralı' giriyor. Soru, Türkiye'deki işlem önceliği kuralına göre çözüldüğünde, sonuç 16 çıkıyor; ancak kimi eğitimsisteminde işlem önceliği farklı olduğu için cevap da farklılık gösterebiliyor.

Peki bir de sizlere soralım... Sizce bu işlemin sonucu kaç?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın