Beyinler Yandı: Twitter'da (X) Paylaşılan Bir Matematik İşlemi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Bu fikir ayrılığının nedeni aslında kişilerin, ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin birbirinden farklı olmasıyla açıklanabilir. Çünkü bu noktada işin içine 'işlem önceliği kuralı' giriyor. Soru, Türkiye'deki işlem önceliği kuralına göre çözüldüğünde, sonuç 16 çıkıyor; ancak kimi eğitimsisteminde işlem önceliği farklı olduğu için cevap da farklılık gösterebiliyor.