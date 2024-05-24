'Tokatçı' Filmindeki Emine Karakterine Hayat Veren Nazan Saatçi'nin Son Hali, 'Yıllara Meydan Okuyor' Dedirtti
'Tokatçı' Filmindeki Emine Karakterine Hayat Veren Nazan Saatçi'nin Son Hali, 'Yıllara Meydan Okuyor' Dedirtti
Hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla akıllara kazınan Nazan Saatçi, Instagram'da paylaştığı son haliyle 'Adeta yıllara meydan okuyor' dedirtti. Şu anda 65 yaşında olan Saatçi'nin son haline gelin beraber bakalım👇
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1978 yılında 'Sinema Kraliçesi' seçilen, 1983'te katıldığı Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci olan Nazan Saatçi, aynı yıl rol aldığı 'Tokatçı' filminde 'Emine' rolüyle tanınmıştı.
Hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla akıllara kazınan Nazan Saatçi, Instagram'da paylaştığı son haliyle 'Adeta yıllara meydan okuyor' dedirtti.
İşte 65 yaşındaki oyuncu Nazan Saatçi'nin son hali...
Şu an için sanat ve doğayla iç içe olduğu görülen Saatçi'nin son halini siz nasıl buldunuz?
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