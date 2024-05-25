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Alnı Geniş Olduğu İçin Çevresi Tarafından Aşağılanan Kadın, Çözümü Ameliyat Olmakta Buldu

Alnı Geniş Olduğu İçin Çevresi Tarafından Aşağılanan Kadın, Çözümü Ameliyat Olmakta Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 20:06

Beth isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde alnının genişliğinden şikayet ettiği için ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat sonrası saç çizgisinin iki santimetre indiğini söyleyen kadının son hali ise şaşırttı!

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Beth isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde alnının genişliğinden şikayet ettiği için ameliyat olmaya karar verdi.

Beth isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde alnının genişliğinden şikayet ettiği için ameliyat olmaya karar verdi.

27 yaşındaki kadın, lisedeyken arkadaşlarının kendisini alnının genişliğinden dolayı sürekli zorbalamasından dolayı sonunda bir değişikliğe gitmek istediğine karar verdi.

27 yaşındaki kadın, lisedeyken arkadaşlarının kendisini alnının genişliğinden dolayı sürekli zorbalamasından dolayı sonunda bir değişikliğe gitmek istediğine karar verdi.

Beth, saç çizgisinin yaklaşık 2 santimetre kadar indiğini dile getirdi.

Beth, saç çizgisinin yaklaşık 2 santimetre kadar indiğini dile getirdi.

Sosyal medyada viral olduktan sonra This Morning programına konuk olan Halsey sonuçtan kendi adına çok memnun olduğunu dile getirse de sürecin acılı olduğunu itiraf etti.

Sosyal medyada viral olduktan sonra This Morning programına konuk olan Halsey sonuçtan kendi adına çok memnun olduğunu dile getirse de sürecin acılı olduğunu itiraf etti.
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"İlk birkaç gün çok ağrım vardı. Gerçekten çok şiştim ve gözlerim altı mordu. Fazla drama yapıyormuşum gibi gözükse de bu durum beni oldukça özgürleştirdi. Artık gerçek ben olabileceğimi hissediyorum ve kendime güveniyorum, filtre olmadan Instagram'da fotoğraf yayınlayabilirim."

"İlk birkaç gün çok ağrım vardı. Gerçekten çok şiştim ve gözlerim altı mordu. Fazla drama yapıyormuşum gibi gözükse de bu durum beni oldukça özgürleştirdi. Artık gerçek ben olabileceğimi hissediyorum ve kendime güveniyorum, filtre olmadan Instagram'da fotoğraf yayınlayabilirim."

Diyor Beth. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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