'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Gemi kalkışı için bir limana uçakla gidecekseniz, DAİMA uçuşunuzu gemi kalkışından bir gün öncesine ayarlayın. Uzak bir mesafeden geliyorsanız, bir gün önce varın. Uçuş gecikmeleri yüzünden gemi seyahatinizi kaçırmak istemezsiniz."
2. "Yetişkin olduğunuzda hem sizden genç hem de sizden yaşlı insanlarla arkadaş olmaya açık olun."
3. "Bir cam şişe suyu veya içeceği acilen soğutmanız gerekiyorsa ıslak bir kağıt havlu kullanın"
4. "Patateslerinizi pişirdikten sonra hemen soğuk suyun altına koyun. Bu şekilde, patatesin kabuğu çok fazla ziyan edilmeden elle soyulabilir."
5. "20 dakika sessizliğe ihtiyacınız varsa, çocuklarınıza bir boya fırçası ve bir kova su verin ve sandalyeleri boyamalarını söyleyin."
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6. "Bir suça ya da başka bir önemli olaya tanık olursanız, başkaları bilgilerinizi saklamanıza engel olmadan hatırlayabildiğiniz tüm ayrıntıları hemen sesli olarak kaydedin."
7. "Karınca saldırılarını caydırmak için, karıncaların gelme eğiliminde oldukları alanların etrafına ağartıcı olmayan bir temizleyici püskürtün."
8. "Biri uzun uzun konuşmak için aradığında, hoparlörü açarak bir şeyler pişirmeye başlayın. Böylece yemek hazır olduğunda telefonu kapatmak için bir bahaneniz olur."
9. "Geliştirmek istediğiniz yeni bir alışkanlığı mevcut bir alışkanlığa ekleyerek, daha kolay sadık kalabileceğiniz bir rutin oluşturun."
10. "Eğer ne düşündüğünüzü ya da ne söylemek üzere olduğunuzu unutursanız, düşünürken sağ elinizi yumruk yapın. Bu şekilde söyleyeceğiniz şeyi unutmayacaksınız."
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11. "İlk tanıştığınızda insanların isimlerini tekrarlayarak onları daha iyi hatırlayın."
12. "Uçarken, koltuğunuzun arkasına daha yakın olan pencere kenarındaki koltuğu seçin. Fazladan birkaç santim omuz boşluğu elde edersiniz."
13. "Dilinize takılan bir şarkıyı unutmak için, o şarkıyı başka bir şarkının melodisiyle söyleyin."
14. "Mesajınızın ve e-postanızın görülmesini en üst düzeye çıkarmak veya o gün fazladan saat harcadığınızı göstermek için zamanlanmış göndermeyi kullanın"
15. "Evden çıkmadan önce 'Acaba ocağı kapattım mı?' dememek için fotoğrafını çekin."
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