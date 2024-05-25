12 Ortağı da Varmış! Anadolu'da İlk Şirket, 4 Bin Yıl Önce Sadece 15 Kilo Altınla Kurulmuş
12 Ortağı da Varmış! Anadolu'da İlk Şirket, 4 Bin Yıl Önce Sadece 15 Kilo Altınla Kurulmuş
İHA'nın haberine göre, Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu’da ilk şirketin yaklaşık 4 bin yıl önce 12 kişi tarafından 15 kilo altınla kurulduğunu söyledi.
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Kaynak: İHA
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İHA'nın haberine göre, Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu’da ilk şirketin yaklaşık 4 bin yıl önce 12 kişi tarafından 15 kilo altınla kurulduğunu söyledi.
6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde kazı çalışmaları 75 yıldır aralıksız devam ederken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; bu güne dek 20 binden fazla çivi yazılı tabletlerin bulunduğunu ifade etti.
12 kişi bir araya gelerek 15 kilo altın kullanarak şirket kurmuş!
Kulakoğlu, "Bu işlemler sırasında kuruşuna kadar hesap tutacak şekilde maddi işlemler kaydedilmiş. Para etmeyen hiçbir işlem kaydedilmemiş..."
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