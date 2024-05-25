Leylek Tekrardan Aynı Yere Yuva Yapınca Depremde Yıkılan Minarenin Onarımı Yine Ertelendi
Leylek Tekrardan Aynı Yere Yuva Yapınca Depremde Yıkılan Minarenin Onarımı Yine Ertelendi
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/leylek...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı. Bu nedenle de onarım, tekrardan ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı.
Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde tarihi Yesemek Mahallesi'nde bulunan caminin minaresine ait alem de hasar gördü ve yıkıldı.
İlkbaharda kente gelmeye başlayan leyleklerden biri, geçen yıl alemin yerine yuva yapmıştı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelenmişti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.
Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş, leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını tekrardan hatırlatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." dedi.
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