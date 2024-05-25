Leylek Tekrardan Aynı Yere Yuva Yapınca Depremde Yıkılan Minarenin Onarımı Yine Ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı. Bu nedenle de onarım, tekrardan ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı