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Leylek Tekrardan Aynı Yere Yuva Yapınca Depremde Yıkılan Minarenin Onarımı Yine Ertelendi

Leylek Tekrardan Aynı Yere Yuva Yapınca Depremde Yıkılan Minarenin Onarımı Yine Ertelendi

Gaziantep cami
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 23:46

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı. Bu nedenle de onarım, tekrardan ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/leylek...
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin minaresindeki alemin düştüğü yere geçen yıl yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva yaptı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde tarihi Yesemek Mahallesi'nde bulunan caminin minaresine ait alem de hasar gördü ve yıkıldı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde tarihi Yesemek Mahallesi'nde bulunan caminin minaresine ait alem de hasar gördü ve yıkıldı.
cdnuploads.aa.com.tr

İlkbaharda kente gelmeye başlayan leyleklerden biri, geçen yıl alemin yerine yuva yapmıştı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelenmişti.

İlkbaharda kente gelmeye başlayan leyleklerden biri, geçen yıl alemin yerine yuva yapmıştı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelenmişti.
cdnuploads.aa.com.tr

Şimdi de aynı leylek, aynı yere tekrardan yuva yaptı. Tadilat, başka bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.

Güneş, leyleğin varlığından hoşnut olduklarına dikkati çekerek, 'Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı 'Hitit leyleği' olarak adlandırdık. Şu anda mahallemizi sembolize etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş, leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını tekrardan hatırlatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." dedi.

Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş, leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını tekrardan hatırlatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." dedi.

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