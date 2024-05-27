Fazla Kilolu Olduğu İçin Kocasıyla Yaşamanın Zorluklarından Bahseden Kadının Boşanma Davasına Uzanan Hikayesi
Fazla Kilolu Olduğu İçin Kocasıyla Yaşamanın Zorluklarından Bahseden Kadının Boşanma Davasına Uzanan Hikayesi
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'aşırı kilolu' olduğu için kocasından boşanmak istediğini çünkü ona bakmanın çok zor olduğunu dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'aşırı kilolu' olduğu için kocasından boşanmak istediğini çünkü ona bakmanın çok zor olduğunu dile getirdi.
Evlendiklerinden bu yana kocasının 30 kilo aldığını söyleyen kadın, kocasının hiçbir şekilde arkasını toplamadığını ve bu yüzden de tüm işin kendisine kaldığını söylüyor.
Kocasının sağlığını düşünürken kendi sağlığından olacağını iddia eden kadın, hayatını şu şekilde anlatıyor👇
"O benim aşık olduğum adam değil. Her gün işten eve geldiğimde mutfak darmadağın oluyor.
"Artık kendi temizliğini yapamıyor ve birçok günlük iş için yardıma ihtiyacı var. Kendini ne kadar kaybettiğini görmek acı veriyor. Ve dürüst olmak gerekirse, oldukça yoruldum. Ben bunun için evlenmedim! Sanki iki işte birden çalışıyorum."
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"Geçen hafta ona boşanma belgelerini verdiğimde bana çok kızdı. Bunu ona nasıl yapabildiğimi sordu ve beni şişman fobisi olmakla suçladı."
"O zamandan beri ailesinin tüm fertleri beni durmadan rahatsız ediyor. Tanıdığım herkese benim korkunç bir insan olduğumu söylüyorlar ve bu beni gerçekten etkilemeye başladı."
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