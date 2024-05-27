Hikayesine Hadsiz Bir Şekilde 'Sütyenin Gözüküyor' Diye Yanıt Veren Kişiye Ağzının Payını Veren Kullanıcı
Hikayesine Hadsiz Bir Şekilde 'Sütyenin Gözüküyor' Diye Yanıt Veren Kişiye Ağzının Payını Veren Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesine hadsiz bir şekilde yanıt veren bir kişiyi paylaştı. Yanıt olarak 'Sütyenin gözüküyor' diyen kişiye ise bu şekilde karşılık verdi👇
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesine hadsiz bir şekilde yanıt veren bir kişiyi paylaştı. Yanıt olarak 'Sütyenin gözüküyor' diyen kişiye ise bu şekilde karşılık verdi👇
Bu ekran görüntüsü sosyal medyayı tam anlamıyla ikiye böldü. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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