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Hikayesine Hadsiz Bir Şekilde 'Sütyenin Gözüküyor' Diye Yanıt Veren Kişiye Ağzının Payını Veren Kullanıcı

Hikayesine Hadsiz Bir Şekilde 'Sütyenin Gözüküyor' Diye Yanıt Veren Kişiye Ağzının Payını Veren Kullanıcı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 19:30

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesine hadsiz bir şekilde yanıt veren bir kişiyi paylaştı. Yanıt olarak 'Sütyenin gözüküyor' diyen kişiye ise bu şekilde karşılık verdi👇

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesine hadsiz bir şekilde yanıt veren bir kişiyi paylaştı. Yanıt olarak 'Sütyenin gözüküyor' diyen kişiye ise bu şekilde karşılık verdi👇

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, hikayesine hadsiz bir şekilde yanıt veren bir kişiyi paylaştı. Yanıt olarak 'Sütyenin gözüküyor' diyen kişiye ise bu şekilde karşılık verdi👇

Bu ekran görüntüsü sosyal medyayı tam anlamıyla ikiye böldü. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu ekran görüntüsü sosyal medyayı tam anlamıyla ikiye böldü. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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