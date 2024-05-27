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Söz Yüzüğü Parmağına Küçük Geldiği İçin Linç Edilen Kadından İlginç Açıklamalar

Söz Yüzüğü Parmağına Küçük Geldiği İçin Linç Edilen Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 18:49

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisinin kendisine aldığı söz yüzüğünü paylaştığı için birçok kişi tarafından lince maruz kaldı. Akabinde kendisi, bazı ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/280...
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisinin kendisine aldığı söz yüzüğünü paylaştığı için birçok kişi tarafından lince maruz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisinin kendisine aldığı söz yüzüğünü paylaştığı için birçok kişi tarafından lince maruz kaldı.

Büyük bir heyecanla paylaştığı söz yüzüğü, hem elması küçük olduğu için hem de parmağına küçük geldiği için dalga konusu oldu.

Büyük bir heyecanla paylaştığı söz yüzüğü, hem elması küçük olduğu için hem de parmağına küçük geldiği için dalga konusu oldu.

Bir kısım, 'Ben olsam bu kadar küçük elmaslı bit yüzük aldığım için utanırdım' derken,

Bir kısım, 'Ben olsam bu kadar küçük elmaslı bit yüzük aldığım için utanırdım' derken,

Bir kısım da 'Bunu görmek için gözlüklerime ihtiyacım var' ifadelerini kullandı.

Kadın, üst üste gelen bu linç yorumlarının ardından bazı açıklamalarda bulundu. 'Öncelikle bu nişan yüzüğü değil, hatırlatmak isterim. Bu bir söz yüzüğü.' dedi.

Kadın, üst üste gelen bu linç yorumlarının ardından bazı açıklamalarda bulundu. 'Öncelikle bu nişan yüzüğü değil, hatırlatmak isterim. Bu bir söz yüzüğü.' dedi.

'Bu yüzden de büyük bir elması yok...'

'Elmasların ne kadar pahalı olduğunu bilseydiniz böyle şeyler demezdiniz... Sözlüm 19 yaşında ben ise 18 yaşındayım.'

'Elmasların ne kadar pahalı olduğunu bilseydiniz böyle şeyler demezdiniz... Sözlüm 19 yaşında ben ise 18 yaşındayım.'
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'Ayrıca tam parmağımın ölçüsüne göre aldık. Sadece şişman ve sosis gibi parmaklarım var.' diyerek sözlerini noktaladı.

'Ayrıca tam parmağımın ölçüsüne göre aldık. Sadece şişman ve sosis gibi parmaklarım var.' diyerek sözlerini noktaladı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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