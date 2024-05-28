Erkek Arkadaşının 'Ben Diğer Kızların Kıyafetine Bakıyorum' Dediğini İddia Eden Kullanıcı Tepki Çekti

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullandığını iddia etti. Bu iddiaya da birden fazla tepki geldi.

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