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Erkek Arkadaşının 'Ben Diğer Kızların Kıyafetine Bakıyorum' Dediğini İddia Eden Kullanıcı Tepki Çekti

Erkek Arkadaşının 'Ben Diğer Kızların Kıyafetine Bakıyorum' Dediğini İddia Eden Kullanıcı Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 18:29

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullandığını iddia etti. Bu iddiaya da birden fazla tepki geldi.

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Aldatmak ve aldatılmak yaşamak isteyeceğimiz belki de son son şeylerden biri olabilir. Bu kavramlara da şekil veren bazı olaylar var.

Aldatmak ve aldatılmak yaşamak isteyeceğimiz belki de son son şeylerden biri olabilir. Bu kavramlara da şekil veren bazı olaylar var.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullanmış.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullanmış.
twitter.com

Ardından isyanına, şu cümleyle devam etti.👇

Ardından isyanına, şu cümleyle devam etti.👇
twitter.com

Son derece üzüldüğünü söyleyen X (Twitter) kullanıcısına da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Son derece üzüldüğünü söyleyen X (Twitter) kullanıcısına da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com
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