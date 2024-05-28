Erkek Arkadaşının 'Ben Diğer Kızların Kıyafetine Bakıyorum' Dediğini İddia Eden Kullanıcı Tepki Çekti
Erkek Arkadaşının 'Ben Diğer Kızların Kıyafetine Bakıyorum' Dediğini İddia Eden Kullanıcı Tepki Çekti
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullandığını iddia etti. Bu iddiaya da birden fazla tepki geldi.
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Aldatmak ve aldatılmak yaşamak isteyeceğimiz belki de son son şeylerden biri olabilir. Bu kavramlara da şekil veren bazı olaylar var.
Örneğin geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'Bana yardım edin' notuyla başından geçen bir olayı anlattı. İddiasına göre erkek arkadaşı, 'Kızların kıyafetlerine bakıyorum ve inceliyorum' minvalinde bir cümle kullanmış.
Ardından isyanına, şu cümleyle devam etti.👇
Son derece üzüldüğünü söyleyen X (Twitter) kullanıcısına da birbirinden farklı yorumlar geldi.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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