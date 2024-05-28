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Erkek Arkadaşının Ayrıldıktan Bir Hafta Sonra Başka Bir Kızla Buluştuğunu Söyleyen Kullanıcı

Erkek Arkadaşının Ayrıldıktan Bir Hafta Sonra Başka Bir Kızla Buluştuğunu Söyleyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 18:08

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bir haftalık ayrılık yaşadığı sevgilisiyle yaşadığı olayı anlattı. İddiasına göre eski erkek arkadaşı, ayrıldıktan 1 hafta sonra başka biriyle buluştu.

İşte detaylar...

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Malum her ilişkinin dinamiği farklı. Bu nedenle de birçok kişi, yeni bir ilişkiye başlarken aslında hayatında da bazı radikal değişikliklere gidiyor. Ayrılık zamanı da bu durum pek değişmiyor.

Malum her ilişkinin dinamiği farklı. Bu nedenle de birçok kişi, yeni bir ilişkiye başlarken aslında hayatında da bazı radikal değişikliklere gidiyor. Ayrılık zamanı da bu durum pek değişmiyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bir haftalık ayrılık yaşadığı sevgilisiyle yaşadığı olayı şu şekilde anlattı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bir haftalık ayrılık yaşadığı sevgilisiyle yaşadığı olayı şu şekilde anlattı.
twitter.com

Sanki o kişi tam anlamıyla bu anı bekliyormuş gibi görünebilir. Aslında birçok kişi de buna yönelik yorumlar yaptı.

Sanki o kişi tam anlamıyla bu anı bekliyormuş gibi görünebilir. Aslında birçok kişi de buna yönelik yorumlar yaptı.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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