Erkek Arkadaşının Ayrıldıktan Bir Hafta Sonra Başka Bir Kızla Buluştuğunu Söyleyen Kullanıcı
Erkek Arkadaşının Ayrıldıktan Bir Hafta Sonra Başka Bir Kızla Buluştuğunu Söyleyen Kullanıcı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, bir haftalık ayrılık yaşadığı sevgilisiyle yaşadığı olayı anlattı. İddiasına göre eski erkek arkadaşı, ayrıldıktan 1 hafta sonra başka biriyle buluştu.
İşte detaylar...
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Malum her ilişkinin dinamiği farklı. Bu nedenle de birçok kişi, yeni bir ilişkiye başlarken aslında hayatında da bazı radikal değişikliklere gidiyor. Ayrılık zamanı da bu durum pek değişmiyor.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, bir haftalık ayrılık yaşadığı sevgilisiyle yaşadığı olayı şu şekilde anlattı.
Sanki o kişi tam anlamıyla bu anı bekliyormuş gibi görünebilir. Aslında birçok kişi de buna yönelik yorumlar yaptı.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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