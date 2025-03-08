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Dünyaca Ünlü Müzik Grubu "Blue" İstanbul'da Verdikleri Konserde Emrah Şarkısı Söyledi

Dünyaca Ünlü Müzik Grubu "Blue" İstanbul'da Verdikleri Konserde Emrah Şarkısı Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 22:53 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 22:57

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Küresel çapta tanınan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Blue, sevilen tarzları ve unutulmaz melodileri ile müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Özellikle bir dönem fırtınalar estiren grup geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da konser verdi. Konserde dinleyicilerini sürpriz bir şarkıyla şaşırttılar.

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Grubun üyelerinden Simon Webbe, Emrah'ın "Götür Beni Gittiğin Yere" şarkısını söyledi.

Grubun üyelerinden Simon Webbe, Emrah'ın "Götür Beni Gittiğin Yere" şarkısını söyledi.

Dinleyicilerden biri o anları kaydederken şaşkınlığını da gizleyemedi.

Dinleyicilerden biri o anları kaydederken şaşkınlığını da gizleyemedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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