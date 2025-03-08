Dünyaca Ünlü Müzik Grubu "Blue" İstanbul'da Verdikleri Konserde Emrah Şarkısı Söyledi

Küresel çapta tanınan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Blue, sevilen tarzları ve unutulmaz melodileri ile müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Özellikle bir dönem fırtınalar estiren grup geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da konser verdi. Konserde dinleyicilerini sürpriz bir şarkıyla şaşırttılar.