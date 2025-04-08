onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fırtına Öncesi Sessizlik Deyimini Gerçek Anlamda Yaşayan Denizci, Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Fırtına Öncesi Sessizlik Deyimini Gerçek Anlamda Yaşayan Denizci, Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 20:16

İçerik Devam Ediyor

Fırtına öncesi sessizlik deyimini kullanmıyorsanız da muhakkak duymuşsunuzdur. Genelde kaotik anlar yaşanmaya yakınken tam da böyle bir sessizlik yaşıyoruz. O sessizliğin verdiği korkuyu yaşayan bilir diyelim… 

Şimdiyse bir denizci aslında fırtına öncesi sessizlik deyiminin gerçek hayatta nereden geldiğini gösterdi. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Gördüğünüz üzere deniz, fırtınadan önce çarşaf gibiydi.

Gördüğünüz üzere deniz, fırtınadan önce çarşaf gibiydi.

Aslında bu durumda doğa, gelecek olan kötü havaların habercisi görevini görüyor. Bilimsel olarak açıklayacak olursak da fırtına öncesi sessizlik, havanın içindeki kuru ve ılık hava tabakasının etkisiyle yaşanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın