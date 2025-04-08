Fırtına öncesi sessizlik deyimini kullanmıyorsanız da muhakkak duymuşsunuzdur. Genelde kaotik anlar yaşanmaya yakınken tam da böyle bir sessizlik yaşıyoruz. O sessizliğin verdiği korkuyu yaşayan bilir diyelim…
Şimdiyse bir denizci aslında fırtına öncesi sessizlik deyiminin gerçek hayatta nereden geldiğini gösterdi. Gelin detaylara geçelim.
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Gördüğünüz üzere deniz, fırtınadan önce çarşaf gibiydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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