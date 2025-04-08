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Ekrem İmamoğlu’na Benzerliğiyle Fenomen Olan Vatandaşa TikTok’ta İlgi Yağıyor

Ekrem İmamoğlu’na Benzerliğiyle Fenomen Olan Vatandaşa TikTok’ta İlgi Yağıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 18:54

Yılmaz adlı vatandaş, @yilmazbhdr44 kullanıcı isimli TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken vatandaş açtığı canlı yayınlarla birlikte bir kitle elde etti. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte paylaşımlarına olan ilgi arttı. Biz de sizler için birkaç tanesine yer vermek istedik. Gelin birlikte izleyelim!

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Başlayalım!

Neredeyse her videosunda İmamoğlu’na değiniyor.

Bir de buna bakalım 👇

Ve son olarak bunu da izleyelim 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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