Yılmaz adlı vatandaş, @yilmazbhdr44 kullanıcı isimli TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken vatandaş açtığı canlı yayınlarla birlikte bir kitle elde etti. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte paylaşımlarına olan ilgi arttı. Biz de sizler için birkaç tanesine yer vermek istedik. Gelin birlikte izleyelim!