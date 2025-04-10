Her Okulda Görmek İstediğimiz Öğretmen: Enerjisiyle Öğrencilere Okulu Sevdiren Adam

Yurt dışında bir okuldan görümtüler sosyal medyada viral oldu. Bir öğretmen öylesine pozitif bir enerjiye sahipti ki öğrenciler sırf onun için bile okula geliyor olabilirdi. O anları izleyenler her okulda böyle öğretmenlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Çünkü öğrencilerin yıllar boyu unutamayacakları bir karakterdi. Gelin detaylara geçelim.