Her Okulda Görmek İstediğimiz Öğretmen: Enerjisiyle Öğrencilere Okulu Sevdiren Adam

Yurt dışında bir okuldan görümtüler sosyal medyada viral oldu. Bir öğretmen öylesine pozitif bir enerjiye sahipti ki öğrenciler sırf onun için bile okula geliyor olabilirdi. O anları izleyenler her okulda böyle öğretmenlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Çünkü öğrencilerin yıllar boyu unutamayacakları bir karakterdi. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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Görmüş olduğunuz üzere kendisi öğrencilerin favorisiydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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