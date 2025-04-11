Afrika’daki Bir Kabilenin Erkeklerinin Kadınları Etkilemek İçin Yaptığı İlginç Hareketler

Batı Afrika’da Wodaabe kabilesinin düzenlediği Gerewol Festivali, sosyal medyada viral oldu. Festivalin özellikle bir kesiti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kabilenin genç erkekleri, kadınları etkileyebilmek için yüzlerini boyuyor, süsleniyordu. Ancak bundan da öte asıl olarak kendilerini sergilemek için seçtikleri ilginç yöntem öne çıkıyordu. Biz nasıl anlatacağımızı bilemedik, en iyisi videoya geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Bu ilginç etkinlikte amaçları yüz hatlarını ve gülümsemelerini gösterebilmek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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