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Afrika’daki Bir Kabilenin Erkeklerinin Kadınları Etkilemek İçin Yaptığı İlginç Hareketler

Afrika’daki Bir Kabilenin Erkeklerinin Kadınları Etkilemek İçin Yaptığı İlginç Hareketler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 11:54

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Batı Afrika’da Wodaabe kabilesinin düzenlediği Gerewol Festivali, sosyal medyada viral oldu. Festivalin özellikle bir kesiti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kabilenin genç erkekleri, kadınları etkileyebilmek için yüzlerini boyuyor, süsleniyordu. Ancak bundan da öte asıl olarak kendilerini sergilemek için seçtikleri ilginç yöntem öne çıkıyordu. Biz nasıl anlatacağımızı bilemedik, en iyisi videoya geçelim!

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İşte o anlar 👇

Bu ilginç etkinlikte amaçları yüz hatlarını ve gülümsemelerini gösterebilmek.

Bu ilginç etkinlikte amaçları yüz hatlarını ve gülümsemelerini gösterebilmek.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle kadınlara soralım, karşınızda sizi etkilemek için bu yöntemi seçen biri olsa tepkiniz ne olurdu? Buyurun yorumlara!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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