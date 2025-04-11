Afrika’daki Bir Kabilenin Erkeklerinin Kadınları Etkilemek İçin Yaptığı İlginç Hareketler

Batı Afrika’da Wodaabe kabilesinin düzenlediği Gerewol Festivali, sosyal medyada viral oldu. Festivalin özellikle bir kesiti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kabilenin genç erkekleri, kadınları etkileyebilmek için yüzlerini boyuyor, süsleniyordu. Ancak bundan da öte asıl olarak kendilerini sergilemek için seçtikleri ilginç yöntem öne çıkıyordu. Biz nasıl anlatacağımızı bilemedik, en iyisi videoya geçelim!