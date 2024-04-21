Yapay Zeka ile Yapılmış Gibi: Van'da Bulunan Çarpanak Adası'nın Baharda Çekilen Görüntüsü Görenleri Büyüledi

Türkiye, doğal güzellikler bakımından adeta bir cennet. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu eşsiz ülke, zengin doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlarından ovalarına, denizlerinden göllerine kadar her yerinde farklı bir güzellik yatan Türkiye, doğa severler için adeta bir keşif alanı.