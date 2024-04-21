Yapay Zeka ile Yapılmış Gibi: Van'da Bulunan Çarpanak Adası'nın Baharda Çekilen Görüntüsü Görenleri Büyüledi

Kaynak: https://twitter.com/gmzsr09/status/17...
Türkiye, doğal güzellikler bakımından adeta bir cennet. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu eşsiz ülke, zengin doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlarından ovalarına, denizlerinden göllerine kadar her yerinde farklı bir güzellik yatan Türkiye, doğa severler için adeta bir keşif alanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Masalsı güzellik 🌸 (Şşşş 🤫 birileri görmesin)
Yaymayın duymasınlar…