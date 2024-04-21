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Yapay Zeka ile Yapılmış Gibi: Van'da Bulunan Çarpanak Adası'nın Baharda Çekilen Görüntüsü Görenleri Büyüledi

Yapay Zeka ile Yapılmış Gibi: Van'da Bulunan Çarpanak Adası'nın Baharda Çekilen Görüntüsü Görenleri Büyüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 14:01

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Türkiye, doğal güzellikler bakımından adeta bir cennet. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu eşsiz ülke, zengin doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlarından ovalarına, denizlerinden göllerine kadar her yerinde farklı bir güzellik yatan Türkiye, doğa severler için adeta bir keşif alanı.

Kaynak: https://twitter.com/gmzsr09/status/17...
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İşte o video;

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KumdanKum

Masalsı güzellik 🩷🌸 (Şşşş 🤫 birileri görmesin)

gintoku

Yaymayın duymasınlar…