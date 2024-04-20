1997 Yılında ODTÜ Bahar Şenliklerinde Eğlenen Gençleri İzlerken O Günlere Dönmek İsteyeceksiniz

Bir zamanlar, ülkemizin üniversiteleri, baharın gelişini coşkuyla karşılayan, enerjik ve renkli bahar şenliklerine ev sahipliği yapardı. Bu etkinlikler, gençlerin yaratıcılıklarını ve coşkularını sergileyebilecekleri, bir araya gelip sosyalleşebilecekleri bir platform oluştururdu. Baharın canlı ve neşeli ruhunu yansıtan bu şenlikler, aynı zamanda öğrencilerin akademik baskıdan uzaklaşıp rahat bir nefes alabilecekleri bir fırsat sunardı.