Görüş Bildir
Haberler
Video
1997 Yılında ODTÜ Bahar Şenliklerinde Eğlenen Gençleri İzlerken O Günlere Dönmek İsteyeceksiniz

1997 Yılında ODTÜ Bahar Şenliklerinde Eğlenen Gençleri İzlerken O Günlere Dönmek İsteyeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 16:34

İçerik Devam Ediyor

Bir zamanlar, ülkemizin üniversiteleri, baharın gelişini coşkuyla karşılayan, enerjik ve renkli bahar şenliklerine ev sahipliği yapardı. Bu etkinlikler, gençlerin yaratıcılıklarını ve coşkularını sergileyebilecekleri, bir araya gelip sosyalleşebilecekleri bir platform oluştururdu. Baharın canlı ve neşeli ruhunu yansıtan bu şenlikler, aynı zamanda öğrencilerin akademik baskıdan uzaklaşıp rahat bir nefes alabilecekleri bir fırsat sunardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C59J2z...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1997 yılında, ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.

1997 yılında, ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.

Tüm öğrencilerin Şebnem Ferah şarkıları eşliğinde eğlendiği o anlar, izleyenleri o günlere götürdü.

Tüm öğrencilerin Şebnem Ferah şarkıları eşliğinde eğlendiği o anlar, izleyenleri o günlere götürdü.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın