Çalışma Şartlarının Yıllara Göre Evrimi: "Hangi Kuşak İşe Nasıl ve Saat Kaçta Gidiyor?"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@adamgibiadama...
Yıllar boyunca, iş dünyasındaki çalışma koşulları, standartlar ve sistemler önemli ölçüde evrildi. Bir zamanlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe koyulan insanlar, artık yataklarından dahi kalkmadan işlerine başlama imkanına sahip. Eskiden birçok iş yerinde sıkı kıyafet yönetmelikleri bile uygulanırken şimdi esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi yenilikler, iş dünyasının yeni normalleri haline geldi.
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Bir TikTok kullanıcısı, kuşaklara göre insanların nasıl işe gittiklerini gösterdiği bir video çekti.
Genç, hem giyim kuşam, hem çalışma saatleri hem de insanların enerjisi konusunda nokta atışı tespitler yaptı.
İşte o video;
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