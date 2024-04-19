"Yine Olmadı Be Usta": Bir Vatandaş Yaşanılan Mağlubiyetin Ardından Fenerbahçe Taraftarını Görüntüledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@faruktastann/...
Dün gerçekleşen Fenerbahçe ile Olympiakos UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fenerbahçe'nin 3-2'lik mağlubiyeti Fenerbahçe hem taraftarlarını hem birçok futbolseveri üzdü.
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Maçın ardından bir vatandaş metroda, Fenerbahçe taraftarının üzgün halini görüntüledi.
Üzüntülerinin sadece videoyu izlerken bile hissedildiği görüntüleri "Olmadı be usta, yine olmadı" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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