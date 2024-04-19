Görüş Bildir
Haberler
Video
"Yine Olmadı Be Usta": Bir Vatandaş Yaşanılan Mağlubiyetin Ardından Fenerbahçe Taraftarını Görüntüledi

"Yine Olmadı Be Usta": Bir Vatandaş Yaşanılan Mağlubiyetin Ardından Fenerbahçe Taraftarını Görüntüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 16:57 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 17:10

İçerik Devam Ediyor

Dün gerçekleşen Fenerbahçe ile Olympiakos UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fenerbahçe'nin 3-2'lik mağlubiyeti Fenerbahçe hem taraftarlarını hem birçok futbolseveri üzdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@faruktastann/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Maçın ardından bir vatandaş metroda, Fenerbahçe taraftarının üzgün halini görüntüledi.

Maçın ardından bir vatandaş metroda, Fenerbahçe taraftarının üzgün halini görüntüledi.

Üzüntülerinin sadece videoyu izlerken bile hissedildiği görüntüleri "Olmadı be usta, yine olmadı" notuyla paylaştı.

Üzüntülerinin sadece videoyu izlerken bile hissedildiği görüntüleri "Olmadı be usta, yine olmadı" notuyla paylaştı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın