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Trabzon'daki Öğrenciler Çantasız Bir Gün Geçirerek Yaratıcılıklarını Ortaya Koydu

Trabzon'daki Öğrenciler Çantasız Bir Gün Geçirerek Yaratıcılıklarını Ortaya Koydu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 16:47

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Dünya genelinde bir akım haline gelen 'No Bag Day Challange' Trabzon'da da yapıldı. No Bag Day Challange akımının temel amacı; okul çağındaki çocukların arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çekmek ve bunun yanında çocuklara hem eğlenip hem de yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir alan yaratmak.

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Bu challange'a katılan sınıfın öğrencilerinden kimi oyuncak arabasıyla okula gelirken...

Bu challange'a katılan sınıfın öğrencilerinden kimi oyuncak arabasıyla okula gelirken...

Kimi de sepetini koluna takarak geldi😍

Kimi de sepetini koluna takarak geldi😍

Bu keyifli challange'ın tamamını izlemek isteyenler için👇

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