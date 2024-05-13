Trabzon'daki Öğrenciler Çantasız Bir Gün Geçirerek Yaratıcılıklarını Ortaya Koydu

Dünya genelinde bir akım haline gelen 'No Bag Day Challange' Trabzon'da da yapıldı. No Bag Day Challange akımının temel amacı; okul çağındaki çocukların arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çekmek ve bunun yanında çocuklara hem eğlenip hem de yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir alan yaratmak.