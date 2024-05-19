Maçın Gerginliği Gözlerine Vurdu: Edin Dzeko Yanından Geçtiği Adamı Çocuk Zannedip Başını Okşadı!

19 Mayıs Pazar akşamında gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gerginlikler dışında gülümseten anlar da yaşandı. Edin Dzeko'nun yaptığı bir anlık hareket kameralardan kaçamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Derbinin gergin atmosferinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarken Dzeko, yanından geçtiği görevliyi çocuk zannedip kafasını okşadı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntüyü dillerine doladı.
Merak edenler için videonun tamamı;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Emine Erdoğan? 😂
Eleman yarımmış adam ne, ne demişler; Tanrı elini uzatsa da maradona, yine de sığınırmış yaradana