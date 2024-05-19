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Maçın Gerginliği Gözlerine Vurdu: Edin Dzeko Yanından Geçtiği Adamı Çocuk Zannedip Başını Okşadı!

Maçın Gerginliği Gözlerine Vurdu: Edin Dzeko Yanından Geçtiği Adamı Çocuk Zannedip Başını Okşadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 22:50

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19 Mayıs Pazar akşamında gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gerginlikler dışında gülümseten anlar da yaşandı. Edin Dzeko'nun yaptığı bir anlık hareket kameralardan kaçamadı.

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Derbinin gergin atmosferinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarken Dzeko, yanından geçtiği görevliyi çocuk zannedip kafasını okşadı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntüyü dillerine doladı.

Derbinin gergin atmosferinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarken Dzeko, yanından geçtiği görevliyi çocuk zannedip kafasını okşadı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntüyü dillerine doladı.

Merak edenler için videonun tamamı;

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mamamia

Emine Erdoğan? 😂

Turgut Güler

Eleman yarımmış adam ne, ne demişler; Tanrı elini uzatsa da maradona, yine de sığınırmış yaradana