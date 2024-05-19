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Dev Derbi Fenerbahçe'nin! Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Dev Derbi Fenerbahçe'nin! Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 21:08

Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenildi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan üç puan çıkardı.

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Ligin 37. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ligin 37. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Gerilimi yüksek maçta sarı-lacivertliler, 22. dakikada 10 kişi kaldı. Djiku, Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gerilimi yüksek maçta sarı-lacivertliler, 22. dakikada 10 kişi kaldı. Djiku, Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, 41'te Fred ile net bir pozisyondan yaralanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Fenerbahçe, 41'te Fred ile net bir pozisyondan yaralanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
media.fenerbahce.org

10 kişi kalan deplasman ekibi, 71'de Çağlar Söyüncü ile 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti.

10 kişi kalan deplasman ekibi, 71'de Çağlar Söyüncü ile 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti.
media.fenerbahce.org

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında isabetli şut atamadı. Fenerbahçe, maçı 81 dakika 10 kişi oynadı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında isabetli şut atamadı. Fenerbahçe, maçı 81 dakika 10 kişi oynadı.
media.fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

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301.Spartalı

Tebrik ederim Fenerbahceyi hakkıyla kazandılar. bizimkiler rezil bir futbol oynadı maalesef.

Ayt

kırmızı kartın saçmalığına rağmen mücadelenize helal olsun TEBRİKLER FENERİMM⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Ezgi Kabasoğan

Çünkü fenerbahçeyi tutuyorum ben