Dev Derbi Fenerbahçe'nin! Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
Dev Derbi Fenerbahçe'nin! Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenildi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan üç puan çıkardı.
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Ligin 37. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Gerilimi yüksek maçta sarı-lacivertliler, 22. dakikada 10 kişi kaldı. Djiku, Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, 41'te Fred ile net bir pozisyondan yaralanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
10 kişi kalan deplasman ekibi, 71'de Çağlar Söyüncü ile 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında isabetli şut atamadı. Fenerbahçe, maçı 81 dakika 10 kişi oynadı.
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Tebrik ederim Fenerbahceyi hakkıyla kazandılar. bizimkiler rezil bir futbol oynadı maalesef.
kırmızı kartın saçmalığına rağmen mücadelenize helal olsun TEBRİKLER FENERİMM⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Evet
Çünkü fenerbahçeyi tutuyorum ben