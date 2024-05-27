Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlayan Bir Grubun Arasından Geçen Otomobil Taraftara Çarpıp Kaçtı!

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi 3 puan geride bırakarak Süperlig Kupası'nı kazanan takım oldu. Şampiyonluk kutlaması yapmak üzere bir grup Galatasaray taraftarı bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kutlama sırasında bir otomobil taraftarların arasından geçti. Otomobil, kendisine doğru elini kaldırarak koşan vatandaşa geri geri gelerek çarpıp kaçtı.
Olaydan sonra röportaj veren bir vatandaş, arabanın geçtiği sırada taraftarlardan birinin arabaya doğru koştuğunu, ardınan arabanın geri geri gelerek arkasından koşan vatandaşa çarptığını söyledi. Arabanın vatandaşa çarptıktan sonra son hızda kaçtığını da ekledi.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın