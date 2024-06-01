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Ailesinden Uzakta Yaşayan TikTok Kullanıcısı Huzuru Anne Yemeklerinde Buldu

Ailesinden Uzakta Yaşayan TikTok Kullanıcısı Huzuru Anne Yemeklerinde Buldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 22:38 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 22:39

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Öğrencilik hayatı ve aileden ayrı yaşamayı tecrübe eden @onemorecupofcoffee isimli TikTok kullanıcısı, ailesinden ayrı yaşadığı dönemdeki zorluklarından bahsetti. Huzuru annesinin yemeklerinde buldu.

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Önceden yemek için can attığı sağlıksız yiyeceklerden artık midesinin bulandığını söyleyen genç kız, en çok da annesinin yemeklerini özlediğini ekledi.

Önceden yemek için can attığı sağlıksız yiyeceklerden artık midesinin bulandığını söyleyen genç kız, en çok da annesinin yemeklerini özlediğini ekledi.

TikTok kullanıcısı genç kız, videoyu 'aile evine haksızlık ediyor olabilir miyiz' notuyla paylaştı.

TikTok kullanıcısı genç kız, videoyu 'aile evine haksızlık ediyor olabilir miyiz' notuyla paylaştı.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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