Herkesi Gömdü Onu Es Geçti: Kerimcan Durmaz'ın Erilliğine Aşık Olduğunu Söyleyen Bircan Bali'den Şok İtiraf!
Herkesi Gömdü Onu Es Geçti: Kerimcan Durmaz'ın Erilliğine Aşık Olduğunu Söyleyen Bircan Bali'den Şok İtiraf!
Son günlerde dur durak bilmeyen Bircan Bali, tüm ünlüler camiasını bir güzel gömdükten sonra Kerimcan Durmaz'ı övmeye karar verdi! Yeni eril hali hakkında ne düşündüğü sorulan Bircan Bali, enteresan bir itirafta bulundu...
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Yıllardır magazin sunuculuğu yapan her seferinde de dumura uğratan iddiaları ve açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine çeken Bircan Bali, birkaç gündür hiç gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
Geçtiğimiz hafta Arto ve Seren Serengil'le sunuculuk yapıp ortalığı karıştırdığı masaya dönen Bircan Bali'nin saltanatı bir gün sürmüştü hatırlarsanız. Dilan Polat iddiaları devleti de zan altında bırakınca kendisine soruşturma açılmıştı ve haliyle programı da bırakmak zorunda kalmıştı.
Sonra yerinde duramadı tabii. Önce Söylemezsem Olmaz masasında yerine geldiği Yağmur Çevik'e laf atan ve polemiğe giren Bircan Bali, sonra da katıldığı YouTube programında başta Hasan Can Kaya ve Meryem Uzerli olmak üzere aklınıza gelebilecek tüm ünlü isimleri yerin dibine sokmuş yine olay olmuştu.
Birkaç saat önce yine aynı programdan (Emre Kartal ile Çay Kaşığı) başka bir kesit sosyal medyada yayıldı... Şaşıracaksınız ama Bircan Bali bu sefer gömmedi, yerlere göklere sığdıramadı hatta "nasıl yani?" dedirten bir de itirafta bulundu.
Kerimcan Durmaz'ın son zamanlarda atağa geçerek büründüğü yeni eril hali sorulan Bircan Bali, Kerimcan'a aşık olduğunu dile getirdi.
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"Ben aşık oldum, Kerimcan'ı çok eski tanırım. Çok birlikte tatil yapmışlığımız var, beraber vakit geçirmişliğimiz de var. Bu halini çok beğendim" açıklamasında bulundu. Kerimcan Durmaz'la bu kadar erilken arkadaş olamayacağını eklemeden de edemedi...
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