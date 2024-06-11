İleride Ne Olmak İstediği Sorulan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızı Su'nun Zarafeti Hayran Bıraktı!

Bir davet çıkışında ailece görüntülenen Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ve Su muhabirlerle sohbet etti. 15 yaşındaki Su'nun zarafeti ve aklı başında cevapları anne ve babasını gururlandırdı, sosyal medya kullanıcılarını ise hayran bıraktı! 🧿