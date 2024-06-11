İleride Ne Olmak İstediği Sorulan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızı Su'nun Zarafeti Hayran Bıraktı!
İleride Ne Olmak İstediği Sorulan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızı Su'nun Zarafeti Hayran Bıraktı!
Bir davet çıkışında ailece görüntülenen Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ve Su muhabirlerle sohbet etti. 15 yaşındaki Su'nun zarafeti ve aklı başında cevapları anne ve babasını gururlandırdı, sosyal medya kullanıcılarını ise hayran bıraktı! 🧿
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Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti hatırlarsanız!
Evliliklerinde 15 yılı deviren çift, aralarındaki yaş farkı yüzünden gelen yersiz ve hadsiz tepkilerin tümünün karşısında her zaman dimdik durdu. Birbirlerine aşık oldukları da her halinden belli oluyordu, hala oluyor!
2009 yılında güzel kızları Su'yu kucaklarına alan çift, o günden bu yana çekirdek aileleriyle magazinin gözünden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.
Yine de Su'nun dünya tatlısı hallerine hep şahitlik ettik, resmen gözümüzün önünde büyüdü desek yeridir!
Şimdilerde 15 yaşında olan Su'ya zaman zaman annesinin paylaşımlarından denk geliyor, her seferinde de duru güzelliğine hayran kalıyoruz.
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Fakat bu sefer hayran kalma sebebimiz farklı! Geçtiğimiz saatlerde ailece bir etkinlik çıkışında görüntülenen Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ve Su muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
İleride ne olmak istediği sorulan Su, tercihinin oyunculuktan yana olacağının sinyalini müthiş bir zarafetle verdi. Bu sırada annesi de babası da gururdan eridi tabii! ❤️ Öyle güzelsiniz ki size hiç nazar değmesin!
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