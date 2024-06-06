Taylor Swift Konserinde Tek Başına Dans Eden Esrarengiz Kişi Hakkında Tahminde Bulunanların Goygoyu Bitmedi
Taylor Swift Konserinde Tek Başına Dans Eden Esrarengiz Kişi Hakkında Tahminde Bulunanların Goygoyu Bitmedi
Taylor Swift'in Eras turnesi kapsamında Madrid'de çekilen ürpertici videoda gizemli bir figür tek başına dans etti. O anlar goygoycuların diline düştü...
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Dünya çapındaki turnesi 'The Eras Tour' kapsamında hayranlarıyla buluşan, servetine servet katan ve biletleri yok satan Taylor Swift belki de kariyerinin en yüksek noktasını yaşıyor.
Sahne performansları, çıkarttığı her albüm, aldığı sayısız ödülle adından bahsettiren ünlü ismin konserleri de dolup taşıyor, zaten kendisi varını yoğunu bu şovlara harcıyor durumda...
Taylor Swift'in Eras turnesinin Madrid durağında çekilen viral bir video hayranlarının tüylerini diken diken etti. Madrid'de çekilen konser görüntülerinde, pop yıldızı performansına devam ederken gizemli bir figürün kendi başına dans ettiği ve eğlendiği görüldü... Sahnenin yukarısında, görünürde hiçbir güvenlik personeli olmadan çekilen klip spekülasyonlara yol açtı.
Swift'in Madrid konserinde tek başına dans eden gizemli bir figürü gösteren video sosyal medyada viral oldu! Hayranları ürküten o anlar hem akıl almaz teorilere hem de tepkilere neden oldu.
İşte o gizemli görüntüler👇
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Gizemli kişi hakkında yapılan goygoy ise bitmek bilmedi 👇
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