Sobe Diyecekken Sobelendiler: Selahattin Paşalı'nın Kızı Pera'nın Magazincileri Yakaladığı Anlar Kalp Eritti!
Sobe Diyecekken Sobelendiler: Selahattin Paşalı'nın Kızı Pera'nın Magazincileri Yakaladığı Anlar Kalp Eritti!
Selahattin Paşalı ve eşi Lara'nın dünyalar güzeli kızı Pera, magazincileri fark edince babasına haber verdi! Pera'nın minik parmağıyla kameraları gösterdiği anlar kalp eritti!
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En son Ömer dizisindeki müthiş performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Selahattin Paşalı, hem tarzı hem yakışıklılığı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz.
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2020 yılından bu yana Lara Tümer ile beraber olan ünlü oyuncu, 2022 yılında evlilik kararı almıştı hatırlarsanız!
Aynı yılın Temmuz ayında Pera'yı kucağına alan çift, dünyalar güzeli kızlarını ilk gösterdiğinde hepimiz "41 kere maşallah" demiştik.
Pera'nın güzelliği ve tatlılığı dilden dile dolaştı, o kadar ki Selahattin ve Lara Paşalı'dan Pera'nın pozlarını beklemeye başladık!
Dizi sezonu kapanır kapanmaz tatile çıkan çift, geçtiğimiz saatlerde Bodrum sahillerinde görüntülendi! Denizde keyif yapan ailenin görüntülerinde dikkat çeken şey ise Pera oldu!
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Magazincileri ve kameraları gören Pera, her şeyden bihaber olan anne ve babasına hemen haber verdi! Minik parmağıyla kameraları gösteren Pera, kendilerini sobelemek isteyen magazincileri sobeledi! ❤️
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