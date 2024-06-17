Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Afra Saraçoğlu: Yapay Zekanın Tahminine Göre Gözde Bekarların Evlilik Tarihleri

Madem her konuda bir fikri var biz de yapay zekaya soralım dedik! Ülkenin gözde bekarlarından Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Afra Saraçoğlu gibi isimlere evlilik tarihi vermesini rica ettik! Buyurun beraber bakalım, sonra tutacak mı tutmayacak mı onu hep beraber yaşayıp görürüz...