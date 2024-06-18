Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğine Sahip Anastasia Pokreshchuk, Bu Sefer Kalça Estetiği İçin Türkiye'ye Geldi
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğine Sahip Anastasia Pokreshchuk, Bu Sefer Kalça Estetiği İçin Türkiye'ye Geldi
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, bu sefer de kalça estetiği için Türkiye'ye geldi! Fenomenin son hali yine hayatı sorgulattı!
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Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'e mutlaka denk gelmişsinizdir. Malum, kendisinin geçirdiği değişim dillere düşmeyecek gibi değil!
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Elmacık kemiklerine aşık olan ve "Ben başardım, siz de yapabilirsiniz!" dediği devasa yanaklarının kendisine hala küçük geldiğini belirten fenomen, en son Şubat ayında bir İstanbul ziyaretinde bulunmuştu hatırlarsanız.
Yeni estetik müdahaleler yaptıran Anastasia, Aramızda Kalmasın programına bile konuk olmuş, "Kendimi çok güzel hissediyorum çünkü kendimi nasıl görmek istiyorsam öyle yaptım" açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, Anastasia'nın yepyeni bir estetik operasyon için yeniden Türkiye'de olduğu ortaya çıktı. Elmacık kemikleri ve yüzündeki diğer binlerce "dokunuşla" yetinmeyen Anastasia, bu sefer de kalça estetiği olduğunu duyurdu.
Buyurun, önce Anastasia Pokreshchuk'un son haline bir göz atalım...
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Sonra da kim ne demiş ona bakalım! 👇
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