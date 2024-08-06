Mehmet Ali Erbil'in Ödül Töreninde Eli Cebinde Diye "Terbiyesiz" İlan Ettiği Kerem Bürsin'e Destek Yağdı!
Mehmet Ali Erbil'in Ödül Töreninde Eli Cebinde Diye "Terbiyesiz" İlan Ettiği Kerem Bürsin'e Destek Yağdı!
Olaylı açıklamalarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer de Kerem Bürsin'e ateş püskürdü. Altın Küre Ödülleri'nde dünyaca ünlü isim Sharon Stone’a 'Global İkon Ödülü' veren Bürsin'in eli cebinde konuşmasına tepki gösterip 'terbiyesiz' ilan etmesi üzere kullanıcılar eski defterleri açıp Erbil'e fena patladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ağustos günü Bodrum'da düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin Global İkon Ödülü bu yıl ilk kez verildi ve sahibi de bu gece için ülkemize gelen Sharon Stone oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızına ödülü takdim eden kişiyse kendine has İngilizce aksanıyla nam salan Kerem Bürsin'di.
Ancak karizmatik oyuncunun ödül takdim ederken elleri cebinde konuşması bir dönemin çok konuşulan sunucusu Mehmet Ali Erbil'in tepkisini çekti.
Bir magazin programının canlı yayınına telefonla bağlanan Erbil, Bürsin'e " Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik." diyerek ateş püskürdü.
Ağzını açıp gözünü yuman Mali sözlerine şöyle devam etti: "Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
" Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği" diyen Erbil'in sözleri özellikle eski Çarkıfelek dönemleri bilenlerin ağzını açık bıraktı.
Kerem Bürsin'in oyunculuk yeteneklerine de verip veriştiren Erbil "Bir tek İngilizce ile bu iş oluyor mu? Oyunculuğu görüyorsunuz. Yarım yamalak, Amerikanvari Türkçesiyle oyunculuk mu yaptığını sanıyor?” sözleriyle "pes" dedirtti.
Tüm bu "saygı", "terbiye" gibi konuları üzerinden Kerem Bürsin'e fena çıkışan Mehmet Ali Erbil'in eski defterlerini açanlar Mali'ye hiç acımayıp Bürsin'e destek oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın