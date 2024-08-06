Mehmet Ali Erbil'in Ödül Töreninde Eli Cebinde Diye "Terbiyesiz" İlan Ettiği Kerem Bürsin'e Destek Yağdı!

Olaylı açıklamalarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer de Kerem Bürsin'e ateş püskürdü. Altın Küre Ödülleri'nde dünyaca ünlü isim Sharon Stone’a 'Global İkon Ödülü' veren Bürsin'in eli cebinde konuşmasına tepki gösterip 'terbiyesiz' ilan etmesi üzere kullanıcılar eski defterleri açıp Erbil'e fena patladı.