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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.08.2024 - 17:50

Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Fahriye Evcen:

Fahriye Evcen:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Hande Yener:

Hande Yener:

Ala Tokel:

Ala Tokel:

Bensu Soral:

Bensu Soral:
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Cemal Can Canseven:

Cemal Can Canseven:

Şevval Şahin:

Şevval Şahin:

Özge Ulusoy:

Özge Ulusoy:

Burcu Esmersoy:

Burcu Esmersoy:

Mustafa Ceceli:

Mustafa Ceceli:
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Rıza Kocaoğlu:

Rıza Kocaoğlu:

Derin Talu:

Derin Talu:

Mert Fırat:

Mert Fırat:

Ayça Ayşin Turan:

Ayça Ayşin Turan:

Onur Seyit Yaran:

Onur Seyit Yaran:
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Serkay Tütüncü:

Serkay Tütüncü:

Eda Taşpınar:

Eda Taşpınar:

Enis Arıkan:

Enis Arıkan:

Emre Altuğ:

Emre Altuğ:

Simge Sağın:

Simge Sağın:
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Ege Kökenli:

Ege Kökenli:

Yasemin Sakalloğlu:

Yasemin Sakalloğlu:

Demet Akalın:

Demet Akalın:

Berfu Yenenler:

Berfu Yenenler:

Aslı Bekiroğlu:

Aslı Bekiroğlu:
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Oğuzhan Uğur:

Oğuzhan Uğur:

Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:

İpek Filiz Yazıcı:

İpek Filiz Yazıcı:

Defne Samyeli:

Defne Samyeli:

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