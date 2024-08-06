Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇
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Fahriye Evcen:
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Yasemin Tatlıses:
Hande Yener:
Ala Tokel:
Bensu Soral:
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Cemal Can Canseven:
Şevval Şahin:
Özge Ulusoy:
Burcu Esmersoy:
Mustafa Ceceli:
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Rıza Kocaoğlu:
Derin Talu:
Mert Fırat:
Ayça Ayşin Turan:
Onur Seyit Yaran:
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Serkay Tütüncü:
Eda Taşpınar:
Enis Arıkan:
Emre Altuğ:
Simge Sağın:
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Ege Kökenli:
Yasemin Sakalloğlu:
Demet Akalın:
Berfu Yenenler:
Aslı Bekiroğlu:
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Oğuzhan Uğur:
Çağla Şıkel:
İpek Filiz Yazıcı:
Defne Samyeli:
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