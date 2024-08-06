Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Terk Etti Ama Aklı Hala Onda: Mauro Icardi Wanda Nara'nın Paylaşımını Alıntılamadan Geçemedi

Terk Etti Ama Aklı Hala Onda: Mauro Icardi Wanda Nara'nın Paylaşımını Alıntılamadan Geçemedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 21:25

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile olan birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sona erdiren Wanda Nara'dan yeni bir paylaşım geldi. 37 yaşındaki model, ülkesine dönse de kendisini Icardi'ye unutturmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da yeni sezon heyecanla beklenirken takımın önemli ismi Icardi, yine aşk hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da yeni sezon heyecanla beklenirken takımın önemli ismi Icardi, yine aşk hayatıyla gündemde.

31 yaşındaki futbolcunun uzun süredir hayat arkadaşı olan Wanda Nara, Arjantinli yıldız ile boşanma kararı almasına rağmen çocukları için iletişimini koparmıyor.

31 yaşındaki futbolcunun uzun süredir hayat arkadaşı olan Wanda Nara, Arjantinli yıldız ile boşanma kararı almasına rağmen çocukları için iletişimini koparmıyor.

Ülkesi Arjantin'e dönen Nara, ABD'de de tatilinin keyfini çıkarırken yine Icardi'yi es geçmedi.

Ülkesi Arjantin'e dönen Nara, ABD'de de tatilinin keyfini çıkarırken yine Icardi'yi es geçmedi.

Instagram hesabından kızının fotoğrafını paylaşan model, "Babamızın ona izin verdiği şeyleri satın alıyoruz. Artık yerim kalmadı." dedi. Icardi'de Nara'nın bu paylaşımını alıntıladı.

Instagram hesabından kızının fotoğrafını paylaşan model, "Babamızın ona izin verdiği şeyleri satın alıyoruz. Artık yerim kalmadı." dedi. Icardi'de Nara'nın bu paylaşımını alıntıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilişkileri yüzünden çifte tepki göstermeye başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilişkileri yüzünden çifte tepki göstermeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte gelen yorumlar 👇

İşte gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın