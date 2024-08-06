Terk Etti Ama Aklı Hala Onda: Mauro Icardi Wanda Nara'nın Paylaşımını Alıntılamadan Geçemedi
Terk Etti Ama Aklı Hala Onda: Mauro Icardi Wanda Nara'nın Paylaşımını Alıntılamadan Geçemedi
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile olan birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sona erdiren Wanda Nara'dan yeni bir paylaşım geldi. 37 yaşındaki model, ülkesine dönse de kendisini Icardi'ye unutturmuyor.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da yeni sezon heyecanla beklenirken takımın önemli ismi Icardi, yine aşk hayatıyla gündemde.
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31 yaşındaki futbolcunun uzun süredir hayat arkadaşı olan Wanda Nara, Arjantinli yıldız ile boşanma kararı almasına rağmen çocukları için iletişimini koparmıyor.
Ülkesi Arjantin'e dönen Nara, ABD'de de tatilinin keyfini çıkarırken yine Icardi'yi es geçmedi.
Instagram hesabından kızının fotoğrafını paylaşan model, "Babamızın ona izin verdiği şeyleri satın alıyoruz. Artık yerim kalmadı." dedi. Icardi'de Nara'nın bu paylaşımını alıntıladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilişkileri yüzünden çifte tepki göstermeye başladı.
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