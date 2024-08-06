Gündemden Düşmüyor: Her Yere Konu Olan Yusuf Dikeç Bu Kez de Reklam Şirketlerinin Hedefinde
Gündemden Düşmüyor: Her Yere Konu Olan Yusuf Dikeç Bu Kez de Reklam Şirketlerinin Hedefinde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in popülerliği her geçen gün artıyor. 51 yaşındaki milli sporcu için reklam şirketlerinin sıraya girdiği öğrenildi.
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Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olmayı başarmıştı.
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Dikeç, adını tüm dünyaya duyurduktan sonra Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te hesap açmıştı.
Milli sporcu, X'e katılmasının ardından Musk'ı İstanbul'a davet etmişti: "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?"
Musk da kendisine "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." diyerek cevap vermişti.
Bu sohbet sonrası herkesin dikkatini daha da çeken Yusuf Dikeç'e tüm dünyadan reklam teklifleri geldiği öğrenildi.
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Ancak Dikeç'in kamera karşısında olma gibi bir düşüncesinin olmadığı bu sebeple tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.
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