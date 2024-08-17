Süperstar Sinirden Çılgına Dönmüştü: Nükhet Duru'dan Protokol Krizi Olayında Ajda Pekkan'a Tam Destek!
Süperstar Sinirden Çılgına Dönmüştü: Nükhet Duru'dan Protokol Krizi Olayında Ajda Pekkan'a Tam Destek!
Geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan, konser devam ederken protokolde oturan kişilerin kalkıp gitmesine sinirlenmişti. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'dan Pekkan'a tam destek geldi!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki performansı ile yine dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken beklenmedik bir olayla karşılaşmıştı.
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Ünlü ismin konseri devam ederken protokolde oturan bir grubun kalkıp gitmeye çalışması karşısında çok sinirlenen Ajda Pekkan, konserini yarıda keserek ekibe hem nezaket dersi vermiş hem de sinirlerine hakim olamayarak kibar kibar küfür etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Nükhet Duru, Ajda Pekkan'ın protokol seyircisinin kalkıp gitmesine gösterdiği tepkiyi de yorumladı.
Duru, "Çok haklı... Terbiye ve nezaket kurallarını unutur olduk. Tabii ki hepimizin başına geliyor. Bu tarz meselesi... Ben, 'Nereye gidiyorsunuz ayol' derdim." açıklamalarında bulunarak Ajda Pekkan'a tam destek verdi.
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