Şafak Sezer'den Kolpaçino'da Yıllarca Beraber Rol Aldığı Abisi Aydemir Akbaş'a Duygusal Veda!
Şafak Sezer'den Kolpaçino'da Yıllarca Beraber Rol Aldığı Abisi Aydemir Akbaş'a Duygusal Veda!
Şafak Sezer'den Kolpaçino serisinde yıllarca beraber rol aldığı Aydemir Akbaş'a duygusal veda.
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Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen bir haber gelmiş ve ünlü oyuncunun en yakın arkadaşlarından biri olan İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise usta ismin entübe edildiği belirtilmişti.
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Dün gece saatlerinde ise usta oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kanseri defalarca yenen Akbaş'ın bu kez hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.
Usta oyuncunun vefatı sektörde derin bir üzüntüye neden olurken ünlü isimlerden baş sağlığı mesajları da gecikmedi.
Akbaş için baş sağlığı mesajı yayımlayan isimlerden bir tanesi de yıllarca Kolpaçino serisinde birlikte rol aldığı Şafak Sezer oldu. Sezer, paylaşımına "Canım abim, değerli büyüğüm, yattığın yer incitmesin, mekânın cennet olsun. Seni tanımış olmak ne büyük bir şans. Yokluğun her zaman içimizde derin bir yara olarak kalacak, can abim…" notunu düştü.
İşte Şafak Sezer'in paylaşımı 👇🏻
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