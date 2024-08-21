Entübe Edilen Reha Muhtar'la İlgili Haberlere Duyar Kasan Diyen Gülben Ergen'in Olaya Bakış Açısı Tepki Çekti

Reha Muhtar, evinde düşüp beyin kanaması geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın oğlu Poyraz’ın, eski eşi Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Deniz Uğur, mağduriyetini duyurunca Nilüfer, iddiaları yalanlamış ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Gülben Ergen ise sosyal medya üzerinden olaylara yaptığı 'sağduyulu' açıklama ile gündeme geldi.