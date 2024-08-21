Entübe Edilen Reha Muhtar'la İlgili Haberlere Duyar Kasan Diyen Gülben Ergen'in Olaya Bakış Açısı Tepki Çekti
Entübe Edilen Reha Muhtar'la İlgili Haberlere Duyar Kasan Diyen Gülben Ergen'in Olaya Bakış Açısı Tepki Çekti
Reha Muhtar, evinde düşüp beyin kanaması geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın oğlu Poyraz’ın, eski eşi Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Deniz Uğur, mağduriyetini duyurunca Nilüfer, iddiaları yalanlamış ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Gülben Ergen ise sosyal medya üzerinden olaylara yaptığı 'sağduyulu' açıklama ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde evinde düşüp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın sağlık durumu endişe yaratırken, ailesi içindeki karmaşa da gündeme bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhtar’ın düştüğü sırada oğlu Poyraz’ın, gece babasıyla birlikte olduğu, ardından eski eşi Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu iddiası, Feyza Altun tarafından duyurulmuştu. Bu iddialar, Muhtar’ın diğer eski eşi Deniz Uğur’un mağduriyetini dile getirdiği açıklamalarla daha da alevlendi. Deniz Uğur, yaptığı açıklamada, çocuğunun kaçırıldığını ve bu durumun kendisini büyük bir üzüntüye soktuğunu belirtmişti. Uğur, Poyraz’ın güvenliğinin ve sağlığının ön planda tutulmasını istemişti.
Öte yandan, şarkıcı Nilüfer, kendisi ve kızı Ayşe Nazlı hakkında ortaya atılan kaçırma iddialarını kesin bir dille yalanladı. Nilüfer, iddiaların asılsız olduğunu ve olayın tamamen yanlış anlaşıldığını vurguladı.
Seren Serengil ise durumun ardından ortaya atılan iddiaların yalanlanmasına dayanamamış, şarkıcı Nilüfer'in videosuna yaptığı yorumla kendince doğruları açıklamıştı.
Bu karışıklıkların ortasında, Gülben Ergen de duruma farklı bir bakış açısıyla tepki gösterdi. Ergen'in bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarının eleştirisini topladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Reha Muhtar'ın yaşama dönmesi beklense' ve 'ailevi hassas süreçlerle ilgili daha sessiz ve saygılı biçimde' ifadelerini kullanan Gülben Ergen'in konuya ilişkin açıklaması tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın