Güzeller Güzeli Sevgilisi Birce Akalay'la Tatile Çıkan Hakan Kurtaş'ın Pozları "Tadını Çıkart" Dedirtti!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı ve sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Ege’nin güzelliklerini keşfetmek üzere tatil kaçamağına çıktı. Birce Akalay, tatilin tadını çıkardıkları anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.