Güzeller Güzeli Sevgilisi Birce Akalay'la Tatile Çıkan Hakan Kurtaş'ın Pozları "Tadını Çıkart" Dedirtti!
Güzeller Güzeli Sevgilisi Birce Akalay'la Tatile Çıkan Hakan Kurtaş'ın Pozları "Tadını Çıkart" Dedirtti!
Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı ve sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Ege’nin güzelliklerini keşfetmek üzere tatil kaçamağına çıktı. Birce Akalay, tatilin tadını çıkardıkları anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Son olarak “Mezarlık” dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, projeleri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
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İlişkilerini duyurdukları günden bu yana uyumları ve birbirlerine olan romantik tavırlarıyla büyük ilgi gören Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri haline geldi.
Bir süredir birlikte olan oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sevgilisiyle birlikte Ege’ye tatile çıktı. Çift, tatil boyunca keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Akalay ve Kurtaş’ın romantik tatil fotoğrafları, çiftin mutlu anlarını gözler önüne serdi.
Çiftin samimi pozları, takipçileri tarafından beğeni toplarken, ilişkilerindeki uyum bir kez daha dikkat çekti. Birce Akalay, paylaşımına "En bereketli yaz başladı. Devam edecek" notunu düştü. Sevgilisinin paylaşımına cevap veren Hakan Kurtaş, "Daha fazla ve daha fazla" yorumunu yaptı.
"Birce kocan olay" yorumuna yanıt olarak, Birce Akalay'ın güzelliğini savunan sevenleri, oyuncunun hakkını bir kez daha verdi.
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