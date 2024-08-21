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Fena Çökmüş: 28 Yaşındaki Çıtır Sevgilisiyle Paparazzilere Yakalanan Madonna'nın Yüzü 'Nine Olmuş!' Dedirtti

Fena Çökmüş: 28 Yaşındaki Çıtır Sevgilisiyle Paparazzilere Yakalanan Madonna'nın Yüzü 'Nine Olmuş!' Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 20:30

Son dönemde yaşça küçük erkeklerle ilişkileriyle gündeme gelen Madonna, paparazziler tarafından çekilen filtresiz görüntülerindeki kırışıklıklarıyla dikkat çekti.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Geçtiğimiz günlerde 66 yaşına basan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kariyerinin zirvesinde olmayı sürdürüyor. Sayısız albümle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ve sahne performanslarıyla gençlere taş çıkaran Madonna, her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde 66 yaşına basan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kariyerinin zirvesinde olmayı sürdürüyor. Sayısız albümle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ve sahne performanslarıyla gençlere taş çıkaran Madonna, her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Son dönemde "Celebration" isimli turnesini sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kalan Madonna, sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere hızla geri dönmüştü.

Son dönemde "Celebration" isimli turnesini sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kalan Madonna, sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere hızla geri dönmüştü.

Fakat ünlü isim şu sıralar müzik kariyerindense kendisinden yaşça küçük erkeklerle yaşadığı ilişkilerle magazin dünyasında oldukça ses getirmeye başladı!

Fakat ünlü isim şu sıralar müzik kariyerindense kendisinden yaşça küçük erkeklerle yaşadığı ilişkilerle magazin dünyasında oldukça ses getirmeye başladı!

Son olarak 28 yaşındaki Jamaikalı sevgilisi Akeem Morris'le İtalya'da görüntülenen ve aralarındaki 38 yaşlık farkla gündem olan Madonna bu sefer de filtresiz görüntüleriyle manşetlere yerleşti!

Son olarak 28 yaşındaki Jamaikalı sevgilisi Akeem Morris'le İtalya'da görüntülenen ve aralarındaki 38 yaşlık farkla gündem olan Madonna bu sefer de filtresiz görüntüleriyle manşetlere yerleşti!

Yakın zamanda, Madonna’nın paparazziler tarafından çekilen filtresiz görüntüleri, resmen olay oldu. 66 yaşındaki şarkıcının doğal hali, kırışıklıklarıyla birlikte objektiflere yansıdı.

Yakın zamanda, Madonna’nın paparazziler tarafından çekilen filtresiz görüntüleri, resmen olay oldu. 66 yaşındaki şarkıcının doğal hali, kırışıklıklarıyla birlikte objektiflere yansıdı.
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Bu görüntüler, Madonna’nın yaşının getirdiği doğal değişimleri ve kırışıkları gözler önüne sererken, paparazzilerin ilgi odağı oldu.

Bu görüntüler, Madonna’nın yaşının getirdiği doğal değişimleri ve kırışıkları gözler önüne sererken, paparazzilerin ilgi odağı oldu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Alper Ahmet

Hristiyanlar neden başörtüsü takıyor acaba Tüm dinler aynı gelenekten geldiği ve Arap adetleri olduğu için olmasın sakın. Yaratıcı ile hiçbir alakası yok Din... Devamını Gör

Boyle Diom

nine gibi eşarp bağlamış bi de aq BSKSJDBSNSLSNSMKSL

emre54

Mukabele okumaya mı gidiyor komşularına 😂