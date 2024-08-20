Üçüncü Çocuğuna Hamile Zeynep Demirel'in Hamile Pozlarındaki Fitliği "Karnı Benim Göbeğimden Küçük" Dedirtti!

14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu. Zeynep Sever Demirel, karnı burnunda pozlarla hamileliğini sosyal medyada doğruladı. Ancak, Demirel'in hamilelik pozlarındaki fitliği gözlerden kaçmadı!