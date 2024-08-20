Üçüncü Çocuğuna Hamile Zeynep Demirel'in Hamile Pozlarındaki Fitliği "Karnı Benim Göbeğimden Küçük" Dedirtti!
Üçüncü Çocuğuna Hamile Zeynep Demirel'in Hamile Pozlarındaki Fitliği "Karnı Benim Göbeğimden Küçük" Dedirtti!
14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu. Zeynep Sever Demirel, karnı burnunda pozlarla hamileliğini sosyal medyada doğruladı. Ancak, Demirel'in hamilelik pozlarındaki fitliği gözlerden kaçmadı!
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, 14 yılı aşkın süredir süren mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.
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2010 yılında nikah masasına oturan çift, Yade ve Yeda adında iki tatlı kız çocuklarına sahip. Son dönemde ise çiftin özel hayatında yaşanan bir gelişme, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz haftalarda, Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’in üçüncü çocuğa hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından, Demirel çiftinin evdeki mutluluğu ve heyecanı, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.
Zeynep Sever Demirel, hamilelik haberini doğrulamak amacıyla karnı burnunda pozlar paylaştı. Bu pozlara kısa sürede birçok tebrik mesajı yağdı.
Tatile giden ve hamile karnıyla poz vermeye devam eden Demirel'in göbeği bu sefer goygoy malzemesi oldu! Hamile pozlarıyla bile fitliğinden ödün vermeyen ismin karnı dikkat çekti. O pozlara yapılan espiri yorumlar gecikmedi...
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