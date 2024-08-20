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Eski Halini Mumla Arattı: Rapçi Sefo'nun Radikal İmaj Değişikliği X Ahalisinin Diline Fena Düştü!

Eski Halini Mumla Arattı: Rapçi Sefo'nun Radikal İmaj Değişikliği X Ahalisinin Diline Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 20:40

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan rapçi Sefo sık sık tarzıyla ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bu sefer de imaj değişikliğine giden Sefo'nun yeni saçı X ahalisinin diline fena düştü!

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Rap müziğin enerjik isimlerinden Sefo, müzik sahnesinde olduğu kadar magazin dünyasında da adından söz ettiriyor. Son zamanlarda, sahnedeki performansları kadar karıştığı olaylarla da dikkat çeken Sefo sık sık manşetlere yerleşiyor.

Rap müziğin enerjik isimlerinden Sefo, müzik sahnesinde olduğu kadar magazin dünyasında da adından söz ettiriyor. Son zamanlarda, sahnedeki performansları kadar karıştığı olaylarla da dikkat çeken Sefo sık sık manşetlere yerleşiyor.

Konserleri ve hit şarkılarıyla çok konuşulan rapçi aynı zamanda sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ve ilginç tarzıyla dillere düşüyor.

Konserleri ve hit şarkılarıyla çok konuşulan rapçi aynı zamanda sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ve ilginç tarzıyla dillere düşüyor.

Murat Soner ve Rapçi Sefo'nun atışmasından burada bahsettik 👇

Etek giydiği için topa tutulan Sefo şimdi de uzattığı saçlarıyla gündeme geldi! Bambaşka bir stil deneyen Sefo radikal imaj değişiliğiyle X ahalisinin diline düştü.

Etek giydiği için topa tutulan Sefo şimdi de uzattığı saçlarıyla gündeme geldi! Bambaşka bir stil deneyen Sefo radikal imaj değişiliğiyle X ahalisinin diline düştü.

İşte o tepkiler 👇

İşte o tepkiler 👇
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