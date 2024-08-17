Icardi Görürse Kahrolur: Evlilik Yüzüğünü Yeniden Parmağına Takan Wanda Nara Sahnede Başka Bir Adamla Öpüştü
Icardi Görürse Kahrolur: Evlilik Yüzüğünü Yeniden Parmağına Takan Wanda Nara Sahnede Başka Bir Adamla Öpüştü
Boşanmalarıyla gündeme gelen fakat sürekli birbirlerine yönelik hamlede bulunan Icardi ve Wanda Nara iklisi yine ve yeniden şoke eden bir hamleyle konuşuldu. Sahneye çıkan Wanda Nara'nın herkesin içinde başka bir erkeği dudağından öpmesi gündeme oturdu.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren Wanda Nara sık sık yaptığı paylaşımlarıyla yürekleri ağızlara getiriyor.
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Arasındaki suların bir türlü durulmadığı ikili birkaç ay önce boşanma iddiaların karışmış ve kısa süre içinde çıkan iddiaları doğrulayarak gündeme bomba gibi oturmuştu.
'Çok yalan söylendi' gibi açıklamalarda bulunan Nara'nın sözleri ise ilk başından beri olan ihanet iddialarını akıllara bir kez daha sokmuştu.
Gel gelelim Icardi, bir türlü vazgeçemediği eşinin iddialı pozlarına bir kez daha kayıtsız kalamamış ve o cesur pozu hikayesinde paylaşarak kafaları yine karıştırmıştı!
Icardi'nın bu hamelerini cevapsız bırakmayan Nara parmağına yüzüğünü tekrardan takmıştı ki "siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" gibi tepkiler gecikmemişti...
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Evlilik yüzüğünü parmağına geri takan Wanda Nara, bu sefer sahnede başka bir şarkıcıyla öpüştüğü görüntülerle gündeme geldi.
Arjantin, Buenos Aires'de sahneye çıkan ve binlerce kişiye şarkı söyleyen Wanda Nara, kendisiyle sahnede olan Arjantinli şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa geldi. Nara o anları kendi sosyal medya hesabında paylaştı!
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