Icardi Görürse Kahrolur: Evlilik Yüzüğünü Yeniden Parmağına Takan Wanda Nara Sahnede Başka Bir Adamla Öpüştü

Boşanmalarıyla gündeme gelen fakat sürekli birbirlerine yönelik hamlede bulunan Icardi ve Wanda Nara iklisi yine ve yeniden şoke eden bir hamleyle konuşuldu. Sahneye çıkan Wanda Nara'nın herkesin içinde başka bir erkeği dudağından öpmesi gündeme oturdu.