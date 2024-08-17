Büyük Korkuttu: Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin İstanbul Sarıyer'deki Villası Küle Döndü
Büyük Korkuttu: Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin İstanbul Sarıyer'deki Villası Küle Döndü
Oda Tv'nin haberine göre, İstanbul Sarıyer’de bir villanın bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı. Evin ünlü oyuncu Aras bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.
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Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ve yetenekleriyle kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli hem başarısı hem de yakışıklılığı ile konuşulan isimlerden biri.
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Çukur gibi dizileriyle izleyiciyle buluşan Aras Bulut, geçtiğimiz gece üç sularında başına gelen korkunç bir olayla adından bahsettirdi.
Oda Tv'nin haberine göre, Aras Bulut İynemli'nin İstanbul Sarıyer’deki villasının bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı.
Sauna olarak kullanılan müştemilatta başladığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Olayın detaylarına göre, yangın kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılsa da, villanın bazı bölümlerinde hasara yol açtı.
Yangın olayında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İynemli’nin, yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor. Ekipler, villanın dış cephesine ve çatısına sıçrayan yangının sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
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