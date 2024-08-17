Büyük Korkuttu: Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin İstanbul Sarıyer'deki Villası Küle Döndü

Oda Tv'nin haberine göre, İstanbul Sarıyer’de bir villanın bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı. Evin ünlü oyuncu Aras bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.