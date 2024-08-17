Modacı Barbaros Şansal, Gülşen'le Benzer Bir Sahne Kostümü Tercih Eden Demet Akalın'a Fena Salladı!
Modacı Barbaros Şansal, Gülşen'le Benzer Bir Sahne Kostümü Tercih Eden Demet Akalın'a Fena Salladı!
Geçirdiği operasyon sonucu kilo veren Akalın'ın tarzı da bir o kadar değişti bildiğiniz gibi. Şarkıcı Gülşen'le benzer bir sahne kostümü tercih eden Akalın'ı Modacı Barbaros Şansal fena eleştirdi!
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Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı duyarlı paylaşımlarla anılan, yeri geldiğinde Instagram açılsın diye isyan eden Demet Akalın bu sefer tarzıyla eleştirildi.
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Dobra paylaşımlarıyla fikrini sık sık dile getiren Akalın son zamanlarda değişimiyle gündemde olan isimlerden biri. Geçirdiği operasyon sonucu fazla kilolarından kurtulan Akalın o gün bugündür dillere düşüyor.
Fiziği ile birlikte tarzını da iddialı hale getiren ve cesur pozlar veren Akalın yaza bomba gibi bir şarkının yanında bomba karelerle giriş yapmıştı.
Meslektaşlarının giyimlerini eleştirmede oldukça sivri dilli olan Akalın'ın fitliği ile birlikte gelen cesur kıyafetleri ise akıllara Gülşen'i getirdi. Hal böyle olunca sahne tarzıyla olay olan Gülşen'e benzetilen Akalın'ın son tercihi çok konuşulmuştu.
Bu benzer kıyafetlere ünlü modacı Barbaros Şansal'dan tepki gecikmedi. Akalın'ı fena eleştiren modacı "Gülşen'in üzerindeki bir kostüm; stili var, tekniği var. Demet'in üzerindeki don-sütyen ve balık ağı." ifadelerini kullandı.
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