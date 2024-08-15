Barışıyorlar mı? Wanda Nara'nın Icardi'nin Hediye Ettiği Yüzüğü Yeniden Takması Dikkat Çekti
Barışıyorlar mı? Wanda Nara'nın Icardi'nin Hediye Ettiği Yüzüğü Yeniden Takması Dikkat Çekti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin aşk hayatında sular durulmuyor! Arjantinli futbolcunun, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldığı eşi Wanda Nara'dan yeni bir paylaşım geldi.
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Galatasaray'a geldikleri günden bu yana tüm dikkatleri üzerine geçen Icardi - Nara çifti, yaz başında ayrılma kararı almıştı.
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Nara, sosyal medya hesabından yaptığı "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasıyla bunun kendi isteği doğrultusunda gerçekleştiğini belirtmişti.
Arjantinli gazeteci Majo Martino de geçtiğimiz günlerde tatilden tatile koşan Nara'nın kredi kartlarının Icardi tarafından kapattırıldığını iddia etmişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Nara'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Arjantinli model, Icardi'nin hediye ettiği yüzüğü yeniden takmaya başladı.
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Nara'nın paylaşımı 👇
Sarı-kırmızılı taraftarların paylaşıma dair yorumları 👇
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