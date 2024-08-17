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Bir Zamanların Ünlü Sunucusu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı: Oğlu Kerem Kürşat Yazıcı Yardım İstedi

Bir Zamanların Ünlü Sunucusu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı: Oğlu Kerem Kürşat Yazıcı Yardım İstedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 13:44

65 yaşındaki ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Yazıcı yoğun bakıma alındı.

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Sabah programlarına damga vuran ve sunuculuğu ile akıllara kazınan Ayşenur Yazıcı sevenlerini endişelendirdi.

Sabah programlarına damga vuran ve sunuculuğu ile akıllara kazınan Ayşenur Yazıcı sevenlerini endişelendirdi.

Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 65 yaşındaki Yazıcı'nın oğlu yardım istedi.

Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 65 yaşındaki Yazıcı'nın oğlu yardım istedi.

Sunucunun oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var" ifadeleriyle kan yardımı istedi.

Sunucunun oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var" ifadeleriyle kan yardımı istedi.

'Annem Ayşenur Süral Yazıcı iki gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden arayıp, çok bulunan bir kan olmadığını söylediler. Kan grubu AB Rh Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek, yarın üç ünite kan bulamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.'

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