Bir Zamanların Ünlü Sunucusu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı: Oğlu Kerem Kürşat Yazıcı Yardım İstedi

'Annem Ayşenur Süral Yazıcı iki gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden arayıp, çok bulunan bir kan olmadığını söylediler. Kan grubu AB Rh Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek, yarın üç ünite kan bulamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.'