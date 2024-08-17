Bir Zamanların Ünlü Sunucusu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı: Oğlu Kerem Kürşat Yazıcı Yardım İstedi
Bir Zamanların Ünlü Sunucusu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı: Oğlu Kerem Kürşat Yazıcı Yardım İstedi
65 yaşındaki ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Yazıcı yoğun bakıma alındı.
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Sabah programlarına damga vuran ve sunuculuğu ile akıllara kazınan Ayşenur Yazıcı sevenlerini endişelendirdi.
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Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 65 yaşındaki Yazıcı'nın oğlu yardım istedi.
Sunucunun oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var" ifadeleriyle kan yardımı istedi.
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