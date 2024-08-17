Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça Hayatını Kaybetti
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça Hayatını Kaybetti
Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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