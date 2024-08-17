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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça Hayatını Kaybetti

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 13:07

Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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