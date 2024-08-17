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Tuncay Akça Kimdir, Kaç Yaşında? Tuncay Akça Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Tuncay Akça Kimdir, Kaç Yaşında? Tuncay Akça Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 13:18

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolü ile tanındı. Akça, dizi ve sinema sektöründe pek çok ünlü yapımda rol aldı. Bir tiyatro oyuncusu olan Tuncay Akça, bugüne kadar pek çok karaktere hayat vermişti. Tuncay Akça'dan üzücü haber geldi, usta oyuncu hayatını kaybeti...

Peki Tuncay Akça kimdir, nereli? Tuncay Akça hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

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Tuncay Akça Kimdir?

Tuncay Akça Kimdir?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da birçok karaktere hayat veren Tuncay Akça, daha çok küçükken oyunculuğa başlamıştı. 

Hayatını oyunculukla sürdüren sanatçı, bir dönem İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Tuncay Akça, Selda Akça ile evlidir. Çiftin Mehmet ve Sena adında iki çocuğu bulunur.

Tuncay Akça Hababam Sınıfı

Tuncay Akça Hababam Sınıfı

Tuncay Akça'nın en meşhur karakteri, Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği 'Bacaksız' lakaplı öğrencidir. 

Tuncay Akça, daha sonra Hababam Sınıfı'nın yeni çekilen versiyonlarında da rol almış, 'Hababam Sınıfı Yeniden' filminde izleyiciyle buluşmuştu.

Tuncay Akça Neden Hayatını Kaybetti?

Tuncay Akça Neden Hayatını Kaybetti?

Yeşilçam'ın usta ismi Tuncay Akça, 60 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü ismin menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tuncay Akça Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Tuncay Akça Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

  • Bizim Aile/ Merhaba

  • Hababam Sınıfı Sınfta Kaldı

  • Hababam Sınıfı Uyuyor

  • Gülen Gözler

  • Bebek

  • Yol

  • Güneşin Tutulduğu Gün

  • Şalvar Davası

  • Şaşkın Ördek

  • Bir Yudum Sevgi

  • O'na Çirkin Kral Derlerdi

  • Aşık Oldum

  • Mavi Mavi

  • Tapılacak Kadın

  • Çıplak Vatandaş

  • Adem ile Havva

  • Asiye Nasıl Kurtulur

  • Milyarder

  • Fikrimin İnce Gülü- Sarı Mercedes

  • Japon İşi

  • Selamsız Bandosu

  • Seyyar Kamil

  • Yer Demir Gök Bakır

  • Yılmaz Güney: His Life, His Films

  • Ada

  • Bizimkiler

  • Zehir Hafiye

  • Çingene

  • Duygu Çemberi

  • Gizli Yüz

  • Varyemez

  • Aşık Oldum

  • Pötürgeli Hasan

  • Seyyar Kamil

  • Yazlıkçılar

  • Kerizler İstanbul'da

  • Talihsiz Bilo

  • Ölüm ve Giz

  • Ölümüne Sevda

  • Gölge Çiçeği

  • Tek Ayaklı Kuşlar

  • Çatı

  • Çiçek Taksi

  • Özlem, Düne...Bugüne...Yarına

  • Bizim Mesele

  • Düşman Oluruz

  • Hasret Yolu

  • Hemşo Hasan

  • Yaban Otları

  • Yanlış Masal

  • Şaban ile Şirin

  • Şakir Tamkeriz

  • Eyvah Babam

  • Ayrı Dünyalar

  • Yeşil Elma

  • Duruşma

  • Fanatik

  • Şampiyon

  • Hayat Bazen Tatlıdır

  • Kumar

  • Tersine Dünya

  • Derman Bey

  • Kimse Beni Sevmiyor

  • Kül Kedisi

  • Ah İpliler Vah İpsizler

  • Elveda

  • Gazoz Spor

  • Hababam Sınıfı Merhaba

  • Kasabanın İncisi

  • Parmak İzi

  • Bitirimler,

  • Cennet Mahallesi

  • Falımda Bir Kız Var

  • Hababam Sınıfı Askerde

  • Hababam Sınıfı Üç Buçuk

  • Memleket Hikayeleri

  • Profesyonel Çaylaklar

  • Tatlı Bela

  • Aloya

  • Arka Sokaklar

  • Babba

  • Tarık ve Diğerleri

  • Yalancı Yarim

  • Dudaktan Kalbe

  • Kan Damları

  • Şeker Kız Sena

  • Elif

  • Muhtarın Oğlu Şaban

  • Gesi Bağları

  • Avanak Dedektör

  • Öğrenci İşleri

  • Babamın Ceketi

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