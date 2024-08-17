Tuncay Akça Kimdir, Kaç Yaşında? Tuncay Akça Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolü ile tanındı. Akça, dizi ve sinema sektöründe pek çok ünlü yapımda rol aldı. Bir tiyatro oyuncusu olan Tuncay Akça, bugüne kadar pek çok karaktere hayat vermişti. Tuncay Akça'dan üzücü haber geldi, usta oyuncu hayatını kaybeti...

Peki Tuncay Akça kimdir, nereli? Tuncay Akça hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı? İşte detaylar...